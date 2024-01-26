Полиция Мангистау задержала подозреваемого в покушении на двойное убийство и в попытке изнасилования несовершеннолетней

- Подозреваемый взят под стражу. Ход расследования находится на контроле. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Досудебное расследование началось в отношении жителя села Жетыбай Каракиянского района. Он подозревается в двойном покушении на убийство и в попытке изнасилования несовершеннолетней.По данным полиции, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Его жертвами стали соседи - молодой парень и его малолетняя сестра.