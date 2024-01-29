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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:04

Просмотров: 1285

Поножовщину у детского сада устроили в Актау

Инцидент произошел средь бела дня 28 января за домом №28 в 8 микрорайоне у частного детского сада «Дарын».

Фото автора
Как удалось выяснить у жильцов, 28 января в обеденное время на улице послышались крики. Оказалось, что позади дома произошла перепалка между тремя мужчинами. Один из них держал в руках нож, которым нанес удары своему оппоненту,
находившемуся уже на земле. Третий же пытался их разнять. В итоге мужчина с ножом развернулся и удалился. В нем жильцы дома узнали своего соседа, который проживает на первом этаже с семьей.

Место, где произошла поножовщина

Поножовщину у детского сада устроили в Актау


На место происшествия, как отмечают жители, прибыла полиция. Вскоре за ней приехала карета Скорой помощи, которая забрала пострадавшего.

После поножовщины у ограждения частного детского сада «Дарын» было много крови, которую позже засыпали песком

Поножовщину у детского сада устроили в Актау


В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Это деяние наказывается штрафом в размере до 1000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.



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