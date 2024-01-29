Поножовщину у детского сада устроили в Актау

Место, где произошла поножовщина

После поножовщины у ограждения частного детского сада «Дарын» было много крови, которую позже засыпали песком

Как удалось выяснить у жильцов, 28 января в обеденное время на улице послышались крики. Оказалось, что позади дома произошла перепалка между тремя мужчинами. Один из них держал в руках нож, которым нанес удары своему оппоненту,находившемуся уже на земле. Третий же пытался их разнять. В итоге мужчина с ножом развернулся и удалился. В нем жильцы дома узнали своего соседа, который проживает на первом этаже с семьей.На место происшествия, как отмечают жители, прибыла полиция. Вскоре за ней приехала карета Скорой помощи, которая забрала пострадавшего.В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Это деяние наказывается штрафом в размере до 1000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.