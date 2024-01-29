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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:36

Просмотров: 565

Девочку планируют выписать: врачи рассказали о состоянии пострадавших с множественными ножевыми ранениями в Жетыбае

Состояние пострадавших – 20-летнего парня и его 14-летнетней сестры улучшилось. Врачи планируют выписать пострадавшую девочку уже завтра, 30 января. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Фото из архива
В управлении здравоохранения рассказали, что у пострадавших остались жалобы на умеренные боли в области послеоперационных ран. Однако общее состояние в динамике улучшилось.

- Раны чистые, без признаков воспаления. В настоящие время необходимости перевода пациентов в областной центр не отмечается. Завтра девочку планируем выписывать. Парень пока остается под наблюдением врачей, - сообщили в пресс-службе ведомства.


Ранее сообщалось, что полиция Мангистау задержала подозреваемого в покушении на двойное убийство и в попытке изнасилования несовершеннолетней.

Пострадавшему 20-летнему парню диагностировали множественные двухсторонние проникающие колото-резаные ранения грудной клетки, сквозное ранение нижней доли левого легкого, напряженный двухсторонний гемопневмоторакс, посттравматический, геморрагический шок 1/2 степени, множественные колото-резаные ранения поясничной области и плеча слева. Ему провели срочную операцию - ушивание ранения легкого слева. Ему нанесли около 30 ножевых ранений.

У девушки 2010 года рождения множественные проникающие колото-резаные ранения передней брюшной стенки, проникающее ранение желудка, гемоперитонеум, множественные колото-резанные ранения волосистой части головы и лица, посттравматический, геморрагический шок 1/2 степени. Ей также провели экстренную операцию - ушивание ранения желудка.



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Комментарии ( 1 )

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  • Галина63
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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 12:52
Этот подозреваемый какой то зверь по ходу, зачем его судить, сразу Курбандык и в яму без почести angry
Столько ножевых ранений что за жестокость
 
 

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