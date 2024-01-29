Девочку планируют выписать: врачи рассказали о состоянии пострадавших с множественными ножевыми ранениями в Жетыбае

- Раны чистые, без признаков воспаления. В настоящие время необходимости перевода пациентов в областной центр не отмечается. Завтра девочку планируем выписывать. Парень пока остается под наблюдением врачей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении здравоохранения рассказали, что у пострадавших остались жалобы на умеренные боли в области послеоперационных ран. Однако общее состояние в динамике улучшилось.Ранее сообщалось, что полиция Мангистау задержала подозреваемого в покушении на двойное убийство и в попытке изнасилования несовершеннолетней.Пострадавшему 20-летнему парню диагностировали множественные двухсторонние проникающие колото-резаные ранения грудной клетки, сквозное ранение нижней доли левого легкого, напряженный двухсторонний гемопневмоторакс, посттравматический, геморрагический шок 1/2 степени, множественные колото-резаные ранения поясничной области и плеча слева. Ему провели срочную операцию - ушивание ранения легкого слева. Ему нанесли около 30 ножевых ранений.У девушки 2010 года рождения множественные проникающие колото-резаные ранения передней брюшной стенки, проникающее ранение желудка, гемоперитонеум, множественные колото-резанные ранения волосистой части головы и лица, посттравматический, геморрагический шок 1/2 степени. Ей также провели экстренную операцию - ушивание ранения желудка.