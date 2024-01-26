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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:40

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Около пятидесяти ножевых: врачи рассказали о состоянии пострадавших от нападения в Жетыбае

Пострадавшие – 20-летний парень и его 14-летняя сестра находятся в состоянии средней тяжести, с динамикой улучшения. Им провели экстренные операции. Об этом сообщил Берик Каунов, директор Жетыбайской сельской больницы.

Иллюстративное фото с сайта data.vb.kg
Глава сельской больницы в Жетыбае рассказал о состоянии пострадавших от ножевых ранений.

Пострадавшему 20-летнему парню диагностировали множественные двухсторонние проникающие колото-резаные ранения грудной клетки, сквозное ранение нижней доли левого легкого, напряженный двухсторонний гемопневмоторакс, посттравматический, геморрагический шок 1/2 степени, множественные колото-резаные ранения поясничной области и плеча слева. Ему провели срочную операцию - ушивание ранения легкого слева. Ему нанесли около 30 ножевых ранений.

У девушки 2010 года рождения множественные проникающие колото-резаные ранения передней брюшной стенки, проникающее ранение желудка, гемоперитонеум, множественные колото-резанные ранения волосистой части головы и лица, посттравматический, геморрагический шок 1/2 степени. Ей также провели экстренную операцию - ушивание ранения желудка.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Мангистау задержала подозреваемого в покушении на двойное убийство и в попытке изнасилования несовершеннолетней.



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