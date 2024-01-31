Жителя Бейнеуского района наказали из-за использования его сыном хлопушек

- Судом отец несовершеннолетнего признан виновным, и ему наложено наказание в виде предупреждения, - отмечает пресс-служба.

По данным суда, несовершеннолетний сын жителя Бейнеуского района пользовался пиротехническим изделием «хлопушками». В судебном заседании мужчина признал вину и подчеркнул, что в дальнейшем сын не будет использовать пиротехнические взрывчатые изделия.Суд признал признание вины, раскаяние в содеянном, как обстоятельство, смягчающее ответственность за административное правонарушение.В санкции части 3 статьи 436 Кодекса об административных правонарушениях (Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах), предусмотрено предупреждение или штраф в размере двадцатимесячных расчетных показателей родителям или лицам их замещающих, с конфискацией пиротехнических изделий.