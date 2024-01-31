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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:28

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Жителя Бейнеуского района наказали из-за использования его сыном хлопушек

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области за поведение несовершеннолетнего сына отцу дали наказание в виде предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

Фото firezone.by
По данным суда, несовершеннолетний сын жителя Бейнеуского района пользовался пиротехническим изделием «хлопушками». В судебном заседании мужчина признал вину и подчеркнул, что в дальнейшем сын не будет использовать пиротехнические взрывчатые изделия.

Суд признал признание вины, раскаяние в содеянном, как обстоятельство, смягчающее ответственность за административное правонарушение.

В санкции части 3 статьи 436 Кодекса об административных правонарушениях (Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах), предусмотрено предупреждение или штраф в размере двадцатимесячных расчетных показателей родителям или лицам их замещающих, с конфискацией пиротехнических изделий.

- Судом отец несовершеннолетнего признан виновным, и ему наложено наказание в виде предупреждения, - отмечает пресс-служба.



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