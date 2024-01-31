Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Февраля
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.74 KZT
  • €1 = 484.5 KZT
  • 1 RUB = 4.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 22:36

Просмотров: 779

На месторождении в Жанаозене погиб работник ТОО «МунайСпецСнаб Компани»

Несчастный случай произошел 27 января 2024 года на месторождении в Жанаозене. Работник получил травмы, не совместимые с жизнью. Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая. Гибель работника ТОО «МунайСпецСнаб Компани» прокомментировали в управлении государственной инспекции труда Мангистауской области и в пресс-службе ТОО «ОзенМунайСервис».

Фото из социальных сетей
В управлении государственной инспекции труда Мангистауской области сообщили, что информация о гибели сотрудника ТОО «МунайСпецСнаб Компани» поступила 29 января 2024 года.

- Несчастный случай произошел 27 января 2024 года в Жанаозене. Работник получил травмы, не совместимые с жизнью. Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая,- сообщили в ведомстве.

В ТОО «ОзенМунайСервис» сообщили подробности гибели работника на месторождении.

- На месторождении «Узень» 27 января во время работы ночной смены по капитальному ремонту одной из скважин произошел несчастный случай со смертельным исходом работника подрядной организации ТОО «МунайСпецСнаб Компани». В настоящее время работает комиссия под руководством государственной инспекции труда, чтобы установить все обстоятельства и причины происшествия, по недопущению подобных случаев впредь. Это происшествие находится под особым контролем работодателя - «МунайСпецСнаб Компани» и руководства «ОзенМунайСервис». Для нас одна из первостепенных задач - безопасность работников на производстве. Добавим, что персонал проходит соответствующее обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда и промышленной безопасности. В настоящее время компания-работодатель «МунайСпецСнаб Компани» готова оказать семье погибшего необходимую материальную помощь,- заявили в компании.


В социальных сетях распространяется информация о том, что работник ТОО «МунайСпецСнаб Компани» поднимался по лестнице культбудки – жилого вагона на колесах, предназначенного для проживания работников бригады. Во время подъема он получил поражение электрическим током из-за повреждения электрического кабеля. Сотрудники скорой медицинской помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть работника.

На месторождении в Жанаозене погиб работник ТОО «МунайСпецСнаб Компани»


На месторождении в Жанаозене погиб работник ТОО «МунайСпецСнаб Компани»


На месторождении в Жанаозене погиб работник ТОО «МунайСпецСнаб Компани»


На месторождении в Жанаозене погиб работник ТОО «МунайСпецСнаб Компани»



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Банкир (Посетители) Вчера, 22:46
Соболезную. Лада, ток не растекается по корпусу...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика