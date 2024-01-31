На месторождении в Жанаозене погиб работник ТОО «МунайСпецСнаб Компани»

- Несчастный случай произошел 27 января 2024 года в Жанаозене. Работник получил травмы, не совместимые с жизнью. Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая,- сообщили в ведомстве.



- На месторождении «Узень» 27 января во время работы ночной смены по капитальному ремонту одной из скважин произошел несчастный случай со смертельным исходом работника подрядной организации ТОО «МунайСпецСнаб Компани». В настоящее время работает комиссия под руководством государственной инспекции труда, чтобы установить все обстоятельства и причины происшествия, по недопущению подобных случаев впредь. Это происшествие находится под особым контролем работодателя - «МунайСпецСнаб Компани» и руководства «ОзенМунайСервис». Для нас одна из первостепенных задач - безопасность работников на производстве. Добавим, что персонал проходит соответствующее обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда и промышленной безопасности. В настоящее время компания-работодатель «МунайСпецСнаб Компани» готова оказать семье погибшего необходимую материальную помощь,- заявили в компании.



В управлении государственной инспекции труда Мангистауской области сообщили, что информация о гибели сотрудника ТОО «МунайСпецСнаб Компани» поступила 29 января 2024 года.В ТОО «ОзенМунайСервис» сообщили подробности гибели работника на месторождении.В социальных сетях распространяется информация о том, что работник ТОО «МунайСпецСнаб Компани» поднимался по лестнице культбудки – жилого вагона на колесах, предназначенного для проживания работников бригады. Во время подъема он получил поражение электрическим током из-за повреждения электрического кабеля. Сотрудники скорой медицинской помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть работника.