Кражу невесты жителем Мангистау прокомментировал омбудсмен

Иллюстративное фото с сайта esquire.kz
Дело о похищении невесты, как сообщил Артур Ластаев, взято на контроль.
Напомним, за содеянное жителю Мангистау может грозить до 12 лет тюрьмы.
Видео похищения невесты опубликовала полиция.
- Случай в Шымкенте - вопиющий. Представитель уполномоченного по правам человека в РК по городу Шымкент уже присоединился к работе по данному факту, - прокомментировал Артур Ластаев.
Напомним, за содеянное жителю Мангистау может грозить до 12 лет тюрьмы.
Видео похищения невесты опубликовала полиция.
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