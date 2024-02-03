Кражу невесты жителем Мангистау прокомментировал омбудсмен

- Случай в Шымкенте - вопиющий. Представитель уполномоченного по правам человека в РК по городу Шымкент уже присоединился к работе по данному факту, - прокомментировал Артур Ластаев.

Дело о похищении невесты, как сообщил Артур Ластаев, взято на контроль.Напомним, за содеянное жителю Мангистау может грозить до 12 лет тюрьмы.Видео похищения невесты опубликовала полиция.