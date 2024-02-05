Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 05 Февраля
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.24 KZT
  • €1 = 491.36 KZT
  • 1 RUB = 4.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:42

Просмотров: 681

В Актау гвардейцы задержали мужчину с наркотиками

Военнослужащие воинской части №6656 Национальной гвардии задержали мужчину с наркотическим веществом, похожим на марихуану. Об этом сообщили в пресс-службе регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК.

Фото пресс-службы РгК «Батыс»
Инцидент произошёл 3 февраля в 3 микрорайоне Актау.

- Около 21:30 войсковому наряду поступила ориентировка из Центра оперативного управления о том, что в 3 микрорайоне возле 112 дома неизвестный что-то прячет в кустах. Приняв информацию, начальник патрульной группы рядовой Ерали Еламанов вместе с патрульными немедленно направился на место происшествия. По прибытии патрульной группы, увидев подходящего под ориентировку молодого человека задержали и провели внешний досмотр. В результате обыска у подозреваемого было обнаружено вещество, похожее на марихуану, имело острый характерный запах, - сообщили в пресс-службе РгК «Батыс».

Гвардейцы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, после чего доставили подозреваемого в городской отдел полиции.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика