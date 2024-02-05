В Актау гвардейцы задержали мужчину с наркотиками

- Около 21:30 войсковому наряду поступила ориентировка из Центра оперативного управления о том, что в 3 микрорайоне возле 112 дома неизвестный что-то прячет в кустах. Приняв информацию, начальник патрульной группы рядовой Ерали Еламанов вместе с патрульными немедленно направился на место происшествия. По прибытии патрульной группы, увидев подходящего под ориентировку молодого человека задержали и провели внешний досмотр. В результате обыска у подозреваемого было обнаружено вещество, похожее на марихуану, имело острый характерный запах, - сообщили в пресс-службе РгК «Батыс».



Инцидент произошёл 3 февраля в 3 микрорайоне Актау.Гвардейцы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, после чего доставили подозреваемого в городской отдел полиции.