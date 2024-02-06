Напугал детей: неадекватное поведение мужчины в Актау попало на видео



Спасибо мальчикам, которые сразу пришли на помощь, и соседям, которые вызвали полицию», - говорится в сообщении в паблике

«На моих двух девочек-подростков напал неадекватный мужчина средь бела дня, когда они возвращались из школы. Благо, ребята-школьники быстро подбежали и защитили их. Кто-то из соседей вызвал полицию (прав.автора). Его забрали. Муж не стал писал заявление, но это не должно так безнаказанно остаться. Сегодня - мои дети, завтра - другие... Я сама завтра иду писать заявление на этого человека. Фото и видео есть. Пусть город знает своих недогероев!Спасибо мальчикам, которые сразу пришли на помощь, и соседям, которые вызвали полицию», - говорится в сообщении в паблике Instagram

«Родители несовершеннолетних, находившихся во дворе дома, отказались писать заявление на мужчину. Вызов о мужчине в нетрезвом состоянии на пульт дежурного «102» поступил около 14:30 вчера, 5 февраля. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили мужчину в наркологический диспансер», - говорится в сообщении.

Случай произошел вчера, 5 февраля. По данным мамы одной из девочек, неизвестный напугал двух школьниц.В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили свою версию произошедшего. По их данным, родители несовершеннолетних, которых напугал мужчина, заявление писать отказались.Личность правонарушителя установлена. Согласно заключению медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 440 ч.1 «За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения».