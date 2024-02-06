Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 06 Февраля
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.16 KZT
  • €1 = 487.24 KZT
  • 1 RUB = 4.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 13:30

Просмотров: 0

Напугал детей: неадекватное поведение мужчины в Актау попало на видео

Видео с кричащим, стоя на коленях мужчиной, распространяется в социальных пабликах. В подписи к ролику сообщается, что данный гражданин напал на двух школьниц, возвращавшихся с уроков в 6 микрорайоне Актау. В пресс-службе департамента полиции прокомментировали инцидент.

Кадр видео
Случай произошел вчера, 5 февраля. По данным мамы одной из девочек, неизвестный напугал двух школьниц.

«На моих двух девочек-подростков напал неадекватный мужчина средь бела дня, когда они возвращались из школы. Благо, ребята-школьники быстро подбежали и защитили их. Кто-то из соседей вызвал полицию (прав.автора). Его забрали. Муж не стал писал заявление, но это не должно так безнаказанно остаться. Сегодня - мои дети, завтра - другие... Я сама завтра иду писать заявление на этого человека. Фото и видео есть. Пусть город знает своих недогероев!
Спасибо мальчикам, которые сразу пришли на помощь, и соседям, которые вызвали полицию», - говорится в сообщении в паблике Instagram.




В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили свою версию произошедшего. По их данным, родители несовершеннолетних, которых напугал мужчина, заявление писать отказались.

«Родители несовершеннолетних, находившихся во дворе дома, отказались писать заявление на мужчину. Вызов о мужчине в нетрезвом состоянии на пульт дежурного «102» поступил около 14:30 вчера, 5 февраля. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили мужчину в наркологический диспансер», - говорится в сообщении.


Личность правонарушителя установлена. Согласно заключению медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 440 ч.1 «За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика