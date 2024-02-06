Напугал детей: неадекватное поведение мужчины в Актау попало на видео

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Случай произошел вчера, 5 февраля. По данным мамы одной из девочек, неизвестный напугал двух школьниц.
В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили свою версию произошедшего. По их данным, родители несовершеннолетних, которых напугал мужчина, заявление писать отказались.
Личность правонарушителя установлена. Согласно заключению медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 440 ч.1 «За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения».
«На моих двух девочек-подростков напал неадекватный мужчина средь бела дня, когда они возвращались из школы. Благо, ребята-школьники быстро подбежали и защитили их. Кто-то из соседей вызвал полицию (прав.автора). Его забрали. Муж не стал писал заявление, но это не должно так безнаказанно остаться. Сегодня - мои дети, завтра - другие... Я сама завтра иду писать заявление на этого человека. Фото и видео есть. Пусть город знает своих недогероев!
Спасибо мальчикам, которые сразу пришли на помощь, и соседям, которые вызвали полицию», - говорится в сообщении в паблике Instagram.
Спасибо мальчикам, которые сразу пришли на помощь, и соседям, которые вызвали полицию», - говорится в сообщении в паблике Instagram.
В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили свою версию произошедшего. По их данным, родители несовершеннолетних, которых напугал мужчина, заявление писать отказались.
«Родители несовершеннолетних, находившихся во дворе дома, отказались писать заявление на мужчину. Вызов о мужчине в нетрезвом состоянии на пульт дежурного «102» поступил около 14:30 вчера, 5 февраля. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили мужчину в наркологический диспансер», - говорится в сообщении.
Личность правонарушителя установлена. Согласно заключению медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 440 ч.1 «За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения».
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