В Мангистау обнаружили место хранения незаконного оружия

- Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Мунайлинского района. Возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Назначена необходимая экспертиза, - отметил начальник учреждения Нуржан Абильханов.

По оперативной информации сотрудников учреждения №43 департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области было установлено местонахождение оружия.Газовый пистолет МР-654 (Макаров) обнаружен на территории Мунайлинского района.