Подозреваемого в покушении на убийство задержали полицейские Актау

- Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Пользователи Сети распространяют ориентировку на четверых жителей Актау, трое из которых проживают в 28 микрорайоне города. Судя, по рассылаемому сообщению, двое из них – родственники.В полиции региона сообщили о начале расследования о покушении на убийство.Стоит отметить, что в распространяемой ориентировке указывается, что один из разыскиваемых ранее был осуждён за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей.