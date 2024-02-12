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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:06

Просмотров: 1946

В Актау автомобиль сбил электросамокат с двумя людьми

В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого видно, как автомобиль сбил электросамокат с двумя людьми в 5 микрорайоне. В департаменте полиции сообщили, что по данному факту обращений не было.

Кадр видео
Момент аварии попал на видео.



На кадрах видео видно, как автомобиль поворачивает с главной дороги во внутрь микрорайона и сбивает электросамакат с двумя людьми, пересекавший проезжую часть в 5 микрорайоне.

В департаменте полиции сообщили, что по данному факту обращений не было ни в полицию, ни в больницу.

Видео разместили на странице «112» в Instagram.



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Комментарии ( 4 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 17:07
Обалы жок. Ушеу боп минбединдерме
 
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 Базелик (Посетители) Сегодня, 17:00
ездить на электросамокатах по тротуарам все-можно, но с ограничениями. Скорость движения не должна превышать 6 км/ч, при пересечении проезжей части необходимо спешиться! Сколько оленей на самокатах в городе! Жуть
 
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 17:00
У водилы не было шансов - с этой стороны ехала вторая партия камикадзе.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 Placida (Посетители) Сегодня, 16:30
На самокате людей было маловато, надо было вчетвером сесть... А дорогу пересекать, спешившись, что помешало?
 
 

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