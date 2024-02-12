В Актау автомобиль сбил электросамокат с двумя людьми

Момент аварии попал на видео.На кадрах видео видно, как автомобиль поворачивает с главной дороги во внутрь микрорайона и сбивает электросамакат с двумя людьми, пересекавший проезжую часть в 5 микрорайоне.В департаменте полиции сообщили, что по данному факту обращений не было ни в полицию, ни в больницу.Видео разместили на странице «112» в Instagram.