Доведение до самоубийства: полиция Мангистау начала расследование по факту гибели мужчины в 8 микрорайоне Актау

- Полиция начала досудебное расследование по факту доведение до самоубийства. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в полиции.

Трагедия случилась вчера, 13 февраля, в доме №18 в 8 микрорайоне. Мужчина погиб на месте.Предположительно, он выпал с одного из этажей высотного дома.В полиции региона сообщили, что проводится расследование.