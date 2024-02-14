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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:07

Просмотров: 4

Доведение до самоубийства: полиция Мангистау начала расследование по факту гибели мужчины в 8 микрорайоне Актау

Тело мужчины было обнаружено вчера, 13 февраля, возле 18 дома в 8 микрорайоне Актау. По предварительным данным, погибший упал с высоты. Полиция начала досудебное расследование по факту доведения до самоубийства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото редакции
Трагедия случилась вчера, 13 февраля, в доме №18 в 8 микрорайоне. Мужчина погиб на месте.

Предположительно, он выпал с одного из этажей высотного дома.

В полиции региона сообщили, что проводится расследование.

- Полиция начала досудебное расследование по факту доведение до самоубийства. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в полиции.



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