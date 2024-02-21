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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:43

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За неделю в Мангистау сгорели три автомобиля

С 12 по 18 февраля в регионе произошло восемь пожаров и 13 случаев горения, пять раз спасатели выезжали на аварийно-спасательные работы, сообщает Рукия Сычёва, руководитель пресс-центра службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Спасатели рассказали некоторые подробности происшествий.

Днем 15 февраля в поселке Жетыбай на улице Мунайшы-1 произошло возгорание трехкомнатной бани, пристроенной к дому. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

В этот же день в 15:28 в Жанаозене в микрорайоне Мунайлы произошло возгорание моторного отсека в автомобиле марки Opel astra, 2002 года выпуска. Пострадавших нет.

За неделю в Мангистау сгорели три автомобиля


Ночью 15 февраля в Жанаозене произошел еще одни пожар. В микрорайоне «Оркен» произошло возгорание столовой, пристроенной к кафе «Djeiz hookah». Обошлось без пострадавших.

Вечером 16 февраля в Жанаозене в 3А микрорайоне сгорел автомобиль марки Ford Focus, 2001 года выпуска. Пострадавших нет.

Ночью 18 февраля в Жанаозене сгорел еще один автомобиль. На автодороге в поселке Куланды произошло возгорание моторного отсека и внутренней панели автомобиля марки Mercedes-Benz E-230, 1995 года выпуска. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

За неделю в Мангистау сгорели три автомобиля



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