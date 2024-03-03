Пыталась покончить с жизнью: девушку разыскивает полиция в Актау

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Как выяснили правоохранители, 20-летней девушке помешали спрыгнуть из окна жилого комплекса. После этого она вышла из дома в неизвестном направлении.
Напомним, видеозапись с произошедшим разместили в одном из актауских пабликов сегодня, 3 марта. На видео девушка свисает из окна, но ее пытаются затащить обратно.
- На данный момент полицейскими ведутся поисковые работы, – сообщили в ведомстве.
Напомним, видеозапись с произошедшим разместили в одном из актауских пабликов сегодня, 3 марта. На видео девушка свисает из окна, но ее пытаются затащить обратно.
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