В Актау семилетняя девочка лишилась части пальца в торговом центре

«В Мангистаускую многопрофильную детскую больницу поступила семилетняя девочка с травмой – ребенок лишился части пальца. Врачи сделали все возможное, чтобы его сохранить. Девочке оказали необходимую медицинскую помощь. Пациент проходит курс реабилитационного лечения, пока рано делать прогнозы», - рассказали в облздраве.

По предоставленным редакции Lada.kz данным, инцидент произошел 1 марта на эскалаторе в одном из городских торговых центров.Происшествие прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения региона.