«Легковушка» полыхала на дороге в Актау: водитель получил ожоги

По словам очевидцев, автомобиль Opel Vectra загорелся посреди проезжей части сегодня, 4 марта, примерно в 16:30, напротив областного военкомата в 23 микрорайоне.Движение на данном участке, как сообщают водители, перекрыли полицейские.В ДЧС региона сообщили, что по неосторожности водитель 1982 года рождения получил ожог (5-6%) правой руки.Пожар ликвидирован в 16:45.В тушении было задействовано шесть огнеборцев и одна спецтехника.