Водитель и курьер устроили разборки на автобусной остановке в Актау

Инцидент произошел сегодня, 10 марта, у автобусной остановки за домом №36 в 6 микрорайоне.На видео очевидец снял конфликт между взрослым водителем авто и молодым доставщиком еды на скутере. Видно, как мужчина несколько раз хватает скутериста за шею и грозит пальцем.Вызов по факту произошедшего поступил на пульт «102». В департаменте полиции региона сообщили, что мужчины претензий друг к другу не имеют. С ними была проведена профилактическая беседа.Комментаторы удивлены, почему люди на остановке бездействовали и не пытались помочь уладить конфликт.