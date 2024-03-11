Дебош двух братьев стал причиной скопления полицейских в 14 микрорайоне Актау

- Участники данного инцидента - два брата - были задержаны и доставлены в полицию для выяснений всех обстоятельств, - сообщили в полиции региона.

На пульт дежурного "102" поступил вызов о том, что в 40 доме в 14 микрорайоне Актау происходит драка. На вызов выехали сотрудники полиции.Напомним, сегодня, 11 марта, жители 14 микрорайона обратили внимание на большое количество сотрудников полиции во дворе 40 дома. Их встревожило скопление полицейских. Горожане отметили, что полицейские никого близко не подпускают.