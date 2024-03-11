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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:11

Просмотров: 1084

Дебош двух братьев стал причиной скопления полицейских в 14 микрорайоне Актау

В департаменте полиции прокомментировали скопление полицейских во дворе 40 дома в 14 микрорайоне. В ведомстве отметили, что полицейские выезжали на вызов по факту драки в одной из квартир дома.

Фото жителей 14 микрорайона 40 дома
На пульт дежурного "102" поступил вызов о том, что в 40 доме в 14 микрорайоне Актау происходит драка. На вызов выехали сотрудники полиции.

- Участники данного инцидента - два брата - были задержаны и доставлены в полицию для выяснений всех обстоятельств, - сообщили в полиции региона.


Напомним, сегодня, 11 марта, жители 14 микрорайона обратили внимание на большое количество сотрудников полиции во дворе 40 дома. Их встревожило скопление полицейских. Горожане отметили, что полицейские никого близко не подпускают.



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Комментарии ( 1 )

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Darkman (Посетители) Сегодня, 20:58
На двух братьев 11 патрульных машин и спецбат вызвали? Братья на танках отношение выясняли чтоли?
 
 

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