Один человек пострадал в результате аварии в Жанаозене

- Одного пострадавшего доставили в городскую больницу, после оказания медицинской помощи отпущен домой. Водитель автотранспорта «Газ 2705» привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, - сообщили в ведомстве.



По данным полиции, 11 марта 2024 года около 08:17 часов на пульт дежурного «102» поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в микрорайоне «Самал» на улице Бейбитшилик в Жанаозене.Водитель автотранспорта марки «Газ 2705» не уступил дорогу автомашине Nissan Maxima.Напомним, инкассаторская машина перевернулась в результате аварии в Жанаозене. Кадры с места аварии опубликовали в социальных сетях.