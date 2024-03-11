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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:17

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Осуждены за хищение руководители сервисной компании и структурного подразделения АО «ӨзенМунайГаз»

В Актауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении директора ТОО «Актауская нефтяная сервисная компания» (ТОО «АНСК») и директора Нефтегазодобывающего управления №3 АО «ӨзенМунайГаз» (НГДУ-3) по обвинению в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иллюстрация к материалу
Судом установлено, что 31 августа 2018 года между АО «ОМГ» и ТОО «АНСК» заключен договор на оказание услуг по аренде полнокомплектного оборудования установки электроцентробежного насоса с подвеской насосно-компрессорных труб (далее – НКТ) для скважины сроком до 31 декабря 2021 года.

Руководитель сервисной компании Б., не желая нести расходы, в нарушение условий договора не стал осуществлять закуп НКТ. Вместо этого, в январе 2020 года Б. из корыстных побуждений, а также с целью скрыть факт нарушения условий договора и избежания наложения на ТОО «АНСК» штрафных санкций со стороны заказчика, задался преступным умыслом, направленным на хищение средств АО «ОМГ» путем использования НКТ, принадлежащих заказчику, и необоснованного получения оплаты по аренде оборудования.

Для достижения своих намерений Б. через директора Жанаозенского филиала ТОО «АНСК» И. получил от директора НГДУ-3 С. согласие на отпуск необходимого объема НКТ в адрес ТОО «АНСК».

- В результате совместных противоправных действий Б. и С. в период с 6 февраля 2020 года по 11 января 2021 года АО «ОМГ» произведена полная оплата в адрес ТОО «АНСК», без удержания суммы стоимости 2 308 штук НКТ в размере 108,4 млн. тенге и стоимости их аренды в размере 21,7 млн. тенге. Тем самым, государству в лице АО «ОМГ» причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 130 108 118 тенге, которыми Б., похитив путем присвоения, распорядился по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе суда.

Директор НГДУ-3 С., действуя в общих интересах с руководителем сервисной компании Б., достоверно зная о том, что ТОО «АНСК» использовало НКТ, принадлежащие АО «ОМГ», соответственно суммы по аренде НКТ и их стоимость подлежат исключению из суммы договора, умышленно не предпринял каких-либо мер и действий, подписывая представленные акты выполненных работ на полную стоимость.

Тем самым С. и Б. умышленно растратили вверенные средства АО «ОМГ» путем присвоения, причинив материальный ущерб в особо крупном размере.

- Вина подсудимых полностью доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями специалиста, гарантийными письмами, актами выполненных работ, товарно-транспортными накладными и другими материалами дела, - говорится в сообщении пресс-службы.


Приговором суда директор НГДУ-3 С. и руководитель сервисной компании Б. осуждены по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества). Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в сфере нефтяной и газовой промышленности сроком на 10 лет.

- Гражданский иск АО «ОМГ» удовлетворен частично, взыскано с осужденных Б. и С. в пользу АО «ОМГ» 130 108 118 тенге. Приговор не вступил в законную силу, - отметил в пресс-службе суда.



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