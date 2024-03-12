Землетрясение произошло в Каспийском море

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В азербайджанском секторе Каспийского моря произошло землетрясение. Об этом сообщает sputnik.kz со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Отмечается, что магнитуда подземных толчков составила 3,9.
Землетрясение зафиксировано в 16:53 по бакинскому времени.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Отмечается, что магнитуда подземных толчков составила 3,9.
Землетрясение зафиксировано в 16:53 по бакинскому времени.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
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