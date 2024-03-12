В селе Баскудык в Мангистау загорелся гараж с машинами внутри



«На безопасное место были вынесены два 50-литровых газовых баллона и один кислородный баллон. Площадь горения составила 60 кв.м. Общая площадь 120 кв.м. В безопасное место оттащили из первого бокса автомобиль FAW Besturn 950, из третьего бокса автомобиль Hyundaі Аccent. Пострадавших нет.

В 02:49 пожар потушен», - сообщают в пресс-службе ДЧС.

Гараж состоит из трех боксов, загорелся один из них.