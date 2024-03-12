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ЛАДА.kz » Происшествия

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 11:55

Просмотров: 391

В селе Баскудык в Мангистау загорелся гараж с машинами внутри

Ночью 10 марта на улице Таншолпан села Баскудык произошел пожар в одном из гаражей. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что загорелся бокс с припаркованной в нем машиной марки Lada Calina. Еще два автомобиля из гаража вывезли на безопасное расстояние, сообщает пресс-служба ДЧС Мангистауской области.

стоп кадр из видео
Гараж состоит из трех боксов, загорелся один из них.

«На безопасное место были вынесены два 50-литровых газовых баллона и один кислородный баллон. Площадь горения составила 60 кв.м. Общая площадь 120 кв.м. В безопасное место оттащили из первого бокса автомобиль FAW Besturn 950, из третьего бокса автомобиль Hyundaі Аccent. Пострадавших нет.
В 02:49 пожар потушен», - сообщают в пресс-службе ДЧС.





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