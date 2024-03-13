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ЛАДА.kz » Происшествия

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 18:14

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В Мангистау задержали 36 незаконно находящихся в Казахстане мигрантов

На территории Казахстана проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». В Мангистауской области за два дня ОПМ полиция выявила 36 мигрантов, которые работали в регионе без соответствующих документов.

Фото: Polisia.kz
По данным Polisia.kz, для пресечения нарушения миграционного законодательства с 11 марта в стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант».

Правоохранители проверяют места проживания иностранцев, строительные объекты, рынки, организации и работодателей, которые используют наемный труд иностранцев.

За два дня операции в Казахстане выявлено 3093 нарушения миграционного законодательства, 207 работодателей привлекли к ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы. За несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах привлечено 1117 физических и юридических лиц.

Вынесено 344 судебных решения о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. Принудительно выдворено 39 иностранцев. Всем закрыт въезд в Казахстан на пять лет.

- В Мангистауской области на каменном карьере было выявлено 36 граждан Узбекистана, работавших без разрешительных документов, - сообщает Polisia.kz.


Как сообщили Lada.kz в департаменте полиции Мангистауской области, узбекистанцев обнаружили в карьере, расположенном в Бейнеуском районе.

- Нарушителей привлекли к ответственности по части 5 статьи 517 (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения) КоАП РК. ОПМ проводится по всему региону, задействована вся полиция, - пояснили в ведомстве.


Часть статьи предусматривает штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге – прим. авт.) либо административный арест на срок до десяти суток, либо административное выдворение за пределы РК.

Работа по предупреждению и выявлению нарушений миграционного законодательства продолжается.



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