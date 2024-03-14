Обманувшего более десяти актюбинских таксистов мужчину задержали в Жанаозене

- Под видом клиента мужчина заказывал доставку продуктов питания. При этом в ходе переписки он просил таксистов купить продукты за свой счет и отправить ему чек, после этого просил их перевести деньги на мобильный номер в виде баланса. Для полной убедительности подозреваемый отправлял водителям список продуктов, что и где купить. Обещал покрыть все расходы наличными после получения им заказа, - сообщает Polisia.kz.



- В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания в Актобе. Мужчина свою вину признал, ведется расследование, - отмечают в полиции.

