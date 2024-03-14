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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:41

Просмотров: 406

Обманувшего более десяти актюбинских таксистов мужчину задержали в Жанаозене

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по фактам мошенничества, совершенных в отношении водителей такси города Актобе, сотрудниками криминальной полиции подозреваемый установлен и задержан в Жанаозене. Подробности задержания сообщает Polisia.kz.

Кадр видео
В ходе расследования установлено, что мужчина осуществлял свою преступную схему, используя популярное приложение InDriver: находил водителей через приложение и связывался по мессенджеру WhatsApp.

- Под видом клиента мужчина заказывал доставку продуктов питания. При этом в ходе переписки он просил таксистов купить продукты за свой счет и отправить ему чек, после этого просил их перевести деньги на мобильный номер в виде баланса. Для полной убедительности подозреваемый отправлял водителям список продуктов, что и где купить. Обещал покрыть все расходы наличными после получения им заказа, - сообщает Polisia.kz.

После того, как потерпевшие выполняли просьбу, мужчина их сразу блокировал и переставал выходить на связь. Ущерб составил от 10 до 30 тысяч тенге.

- В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания в Актобе. Мужчина свою вину признал, ведется расследование, - отмечают в полиции.





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Комментарии ( 2 )

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motor (Посетители) Сегодня, 15:14
То же хотел написать, не понятно, таксисты что вообще лохи, купить продукты и отправить деньги мошенику из-за баракатуху
 
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  • motor
  • Aqtau_2023
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 15:03
Новости не понятные, зачем таксистам покупать продукты и еще плюс переводить деньги ему? Ведь это преступник же должен за продукты деньги, вообще не понятно. Правильно изложите пожалуйста?
 
 

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