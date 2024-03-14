В Актау произошел пожар в жилом доме

- Своими силами эвакуировано пять человек. Жертв и пострадавших нет. В 14:04 пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается, - сообщили в в ДЧС региона.





Пожар произошел сегодня, 14 марта, примерно в 13:45, в доме №65 в 15 микрорайоне.По приезду спасателей установлено возгорание в кухонном помещение одной из квартир на 4 этаже.На месте работали 11 спасателей и четыре единицы техники.Видео с места происшествия опубликовали на странице «911» в Instagram.