Горевший у заправки автомобиль сняли на видео в Актау

Вызов о пожаре поступил в 20 часов 40 минут. По приезду пожарные установили, что горит моторный отсек в автомашине Volkswagen Jetta, 2003 года выпуска. Пожар ликвидирован уже через 11 минут. По данным спасателей, сведений о пострадавших нет.Процесс тушения автомобиля Volkswagen Jetta был снят на видео временно исполняющим обязанности старшего инженера специализированной пожарной части №1 (далее СПЧ-1, прим. автора) Жетисбаем Таубаевым. Спасатель запечатлел, как пожарные ликвидируют опасное возгорание.Тушили возгорание огнеборцы первого отделения СПЧ-1 во главе с командиром отделения, старшим сержантом гражданской защиты Куанышем Тенгильбаевым.