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ЛАДА.kz » Происшествия

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 18:55

Просмотров: 6

Горевший у заправки автомобиль сняли на видео в Актау

Возле заправки «Сункар» в 28А микрорайоне загорелась автомашина. Инцидент произошел вчера, 14 марта, около 9 часов вечера, сообщает группа по связи с общественностью службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

стоп кадр из видео
Вызов о пожаре поступил в 20 часов 40 минут. По приезду пожарные установили, что горит моторный отсек в автомашине Volkswagen Jetta, 2003 года выпуска. Пожар ликвидирован уже через 11 минут. По данным спасателей, сведений о пострадавших нет.

Процесс тушения автомобиля Volkswagen Jetta был снят на видео временно исполняющим обязанности старшего инженера специализированной пожарной части №1 (далее СПЧ-1, прим. автора) Жетисбаем Таубаевым. Спасатель запечатлел, как пожарные ликвидируют опасное возгорание.

Тушили возгорание огнеборцы первого отделения СПЧ-1 во главе с командиром отделения, старшим сержантом гражданской защиты Куанышем Тенгильбаевым.




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