Грузовик протаранил забор в Актау. ВИДЕО

По информации полиции, 15 марта в 13:00 часов на пульт дежурного «102» поступил вызов о ДТП в 32 микрорайоне.Как было установлено, грузовик «Маз 5340» врезался в забор. Причиной тому стала Toyota Camry, водитель которой не справился с рулевым управлением и создал опасную ситуацию. Во избежание аварии водитель «Маз 5340» вывернул руль в сторону забора и протаранил его.Одного пострадавшего доставили в больницу. После оказания медицинской его отправили на амбулаторное лечение.Водитель Toyota Camry привлечен к административной ответственности по статье 610 КоАП РК за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.