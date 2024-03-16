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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:11

Просмотров: 141

Грузовик протаранил забор в Актау. ВИДЕО

Подробности аварии предоставили в департаменте полиции региона.

Кадр из видео
По информации полиции, 15 марта в 13:00 часов на пульт дежурного «102» поступил вызов о ДТП в 32 микрорайоне.

Как было установлено, грузовик «Маз 5340» врезался в забор. Причиной тому стала Toyota Camry, водитель которой не справился с рулевым управлением и создал опасную ситуацию. Во избежание аварии водитель «Маз 5340» вывернул руль в сторону забора и протаранил его.
Одного пострадавшего доставили в больницу. После оказания медицинской его отправили на амбулаторное лечение.

Водитель Toyota Camry привлечен к административной ответственности по статье 610 КоАП РК за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.




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