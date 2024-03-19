Экологи Мангистау: превышения вредных веществ в воздухе после пожара на газопроводе в Бейнеу не обнаружено

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Как сообщили в департаменте экологии Мангистау, автоматический пост «Казгидромет» по измерению состава воздуха расположен в двух километрах от места происшествия в Бейнеуском районе.
В АО «НК «QazaqGaz» также прокомментировали возгорание.
Напомним, 18 марта около 23:00 в Бейнеуском районе произошел хлопок газовоздушной смести с последующим возгоранием газа надземного газопровода.
- По информации РГП «Казгидромет», сообщаем, что рост вредных веществ в воздухе не зафиксирован, так как пожар был оперативно потушен, - сообщили в департаменте экологии.
В АО «НК «QazaqGaz» также прокомментировали возгорание.
- На линии конденсатосборника в охранной зоне лупинга магистрального газопровода САЦ-4 произошёл хлопок газовоздушной смеси с возгоранием. В 23:13 часов того же дня пожар локализован негосударственной противопожарной службой, оказывающей услуги по договору. Пострадавших нет, объекты газотранспортной инфраструктуры не пострадали и работают в штатном режиме. Возгорание не повлияло на бесперебойное газоснабжение населения и транспортировку газа. Причины возгорания устанавливаются, - сообщили в АО «НК «QazaqGaz».
Напомним, 18 марта около 23:00 в Бейнеуском районе произошел хлопок газовоздушной смести с последующим возгоранием газа надземного газопровода.