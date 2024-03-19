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ЛАДА.kz » Происшествия

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 12:10

Просмотров: 224

Экологи Мангистау: превышения вредных веществ в воздухе после пожара на газопроводе в Бейнеу не обнаружено

По информации РГП «Казгидромет», при замерах воздуха превышения загрязняющих веществ не обнаружено. Об этом сообщили в департаменте экологи региона, добавив, что это стало возможным благодаря оперативной ликвидации возгорания.

Кадры из видео
Как сообщили в департаменте экологии Мангистау, автоматический пост «Казгидромет» по измерению состава воздуха расположен в двух километрах от места происшествия в Бейнеуском районе.

- По информации РГП «Казгидромет», сообщаем, что рост вредных веществ в воздухе не зафиксирован, так как пожар был оперативно потушен, - сообщили в департаменте экологии.


Экологи Мангистау: превышения вредных веществ в воздухе после пожара на газопроводе в Бейнеу не обнаружено


В АО «НК «QazaqGaz» также прокомментировали возгорание.

- На линии конденсатосборника в охранной зоне лупинга магистрального газопровода САЦ-4 произошёл хлопок газовоздушной смеси с возгоранием. В 23:13 часов того же дня пожар локализован негосударственной противопожарной службой, оказывающей услуги по договору. Пострадавших нет, объекты газотранспортной инфраструктуры не пострадали и работают в штатном режиме. Возгорание не повлияло на бесперебойное газоснабжение населения и транспортировку газа. Причины возгорания устанавливаются, - сообщили в АО «НК «QazaqGaz».


Напомним, 18 марта около 23:00 в Бейнеуском районе произошел хлопок газовоздушной смести с последующим возгоранием газа надземного газопровода.



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Комментарии ( 1 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 13:08
Напомнило - "Всё хорошо, прекрасная маркиза! Всё хорошо, всё хорошо!" )))))))
 
 

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