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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:06

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За неделю спасатели Актау вызволили четверых детей из запертых квартир

За неделю, с 11 по 17 марта, спасатели вызволили из закрытых квартир четверых детей. Подробности рассказали в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
По данным ДЧС области, за прошедшую неделю подразделениями службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ осуществлено 29 выездов по тревоге, в том числе пять раз на пожары, 12 раз на случаи горения, 12 раз на проведение аварийно-спасательных работ.

Спасатели рассказали некоторые подробности аварийно-спасательных работ:

Днем 11 марта спасатели с помощью трехколенной лестницы проникли в окно на втором этаже одной из квартир в 29 доме 11 микрорайона и открыли входную дверь. В квартире находился четырехлетний ребенок, его передали родителям.

Днем 14 марта спасатели вызволили двухлетнего ребенка, который оказался запертым в одной из квартир дома №31 на улице Косай ата в селе Бейнеу. Огнеборцы открыли входную дверь и передали ребенка родителям.

На следующий день спасатели вызволили ещё одного ребёнка, который оказался запертым в квартире 23Б дома в микрорайоне "Шугыла" в Жанаозене. Спасатели с помощью трехколенной лестницы вошли в окно квартиры на первом этаже и открыли входную дверь. В квартире находилась двухлетняя девочка, которую передали родителям.

Ночью 17 марта спасатели с помощью автолестницы вошли в окно квартиры на пятом этаже в 31 доме в 26 микрорайоне Актау. В квартире находился семилетний ребенок, его передали родителям.

Спасатели области напоминают о соблюдении основных требований правил пожарной безопасности:

- не оставляйте непотушенные сигареты и спички;
- следите за исправностью электрических проводов и приборов;
- не перегружайте электросети;
- используйте только исправное электрическое и газовое оборудование;
- не оставляйте детей без присмотра дома.



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