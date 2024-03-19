За неделю спасатели Актау вызволили четверых детей из запертых квартир

По данным ДЧС области, за прошедшую неделю подразделениями службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ осуществлено 29 выездов по тревоге, в том числе пять раз на пожары, 12 раз на случаи горения, 12 раз на проведение аварийно-спасательных работ.



Спасатели рассказали некоторые подробности аварийно-спасательных работ:



Днем 11 марта спасатели с помощью трехколенной лестницы проникли в окно на втором этаже одной из квартир в 29 доме 11 микрорайона и открыли входную дверь. В квартире находился четырехлетний ребенок, его передали родителям.



Днем 14 марта спасатели вызволили двухлетнего ребенка, который оказался запертым в одной из квартир дома №31 на улице Косай ата в селе Бейнеу. Огнеборцы открыли входную дверь и передали ребенка родителям.



На следующий день спасатели вызволили ещё одного ребёнка, который оказался запертым в квартире 23Б дома в микрорайоне "Шугыла" в Жанаозене. Спасатели с помощью трехколенной лестницы вошли в окно квартиры на первом этаже и открыли входную дверь. В квартире находилась двухлетняя девочка, которую передали родителям.



Ночью 17 марта спасатели с помощью автолестницы вошли в окно квартиры на пятом этаже в 31 доме в 26 микрорайоне Актау. В квартире находился семилетний ребенок, его передали родителям.



Спасатели области напоминают о соблюдении основных требований правил пожарной безопасности:



- не оставляйте непотушенные сигареты и спички;

- следите за исправностью электрических проводов и приборов;

- не перегружайте электросети;

- используйте только исправное электрическое и газовое оборудование;

- не оставляйте детей без присмотра дома.