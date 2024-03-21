Несколько микрорайонов Актау остались без электроэнергии

«В 27 микрорайоне 25 доме 10 раз отключили свет. Почему? Делать нечего? А если холодильник сломается кто будет отвечать?», - возмущаются люди.

«В настоящее время бригады работают над устранением аварии в 32 и 35 микрорайонах. После этого отправятся проверять нижние зоны», - сообщают в организации.



Чат акимата Мангистауской области в телеграме, куда жители могут писать жалобы и предложения, сегодня, 21 марта, «разрывается» от жалоб на отсутствие электроэнергии.По информациии АУЭС аварии произошли в 32а, 32б, 15, 14, 28, 27, 30 микрорайонах и Шығыс-2.Сколько времени займут ремонтные работы коммунальщики ответить затрудняются.