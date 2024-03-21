Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 21 Марта
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.27 KZT
  • €1 = 489.13 KZT
  • 1 RUB = 4.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 10:24

Просмотров: 980

Несколько микрорайонов Актау остались без электроэнергии

Жалобы на отсутствие электричества поступают от жителей сразу восьми микрорайонов Актау. «Обесточенными» остались жители 32а, 32б, 15, 14, 28, 27, 30, Шығыс-2. Специалисты АУЭС сообщили о том, что на месте аварий работают ремонтные бригады.

фото с сайта sibmama.ru
Чат акимата Мангистауской области в телеграме, куда жители могут писать жалобы и предложения, сегодня, 21 марта, «разрывается» от жалоб на отсутствие электроэнергии.

«В 27 микрорайоне 25 доме 10 раз отключили свет. Почему? Делать нечего? А если холодильник сломается кто будет отвечать?», - возмущаются люди.


По информациии АУЭС аварии произошли в 32а, 32б, 15, 14, 28, 27, 30 микрорайонах и Шығыс-2.

«В настоящее время бригады работают над устранением аварии в 32 и 35 микрорайонах. После этого отправятся проверять нижние зоны», - сообщают в организации.


Сколько времени займут ремонтные работы коммунальщики ответить затрудняются.

Несколько микрорайонов Актау остались без электроэнергии



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Альфарий (Посетители) Сегодня, 12:19
ВЛ31 уже вторые сутки без электричества
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
babe (Посетители) Сегодня, 10:44
Света нет, отопления нет , горячей воды нет 14 микрорайон!!!!! Безобразие! Спасибо , хоть питьевая вода есть .
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика