Три человека пострадали в ДТП в Актау

- Водитель Jeep Grand Cherokee привлечен к административной ответственности за нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, - уточнили в ведомстве.

По данным департамента полиции Мангистауской области, 23 марта в 13:05 часов на пульт дежурного «102» поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в 29 микрорайоне.Как было установлено, водитель Jeep Grand Cherokee при перестроении не уступил дорогу Kia Rio и совершил столкновение. По инерции была задета еще одна машина Kia Rio.В результате аварии пострадали три человека, которые были доставлены в Мангистаускую областную многопрофильную больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.