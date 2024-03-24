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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 18:29

Просмотров: 2052

Три человека пострадали в ДТП в Актау

Авария произошла на автодороге в 29 микрорайоне.

Кадр видео
По данным департамента полиции Мангистауской области, 23 марта в 13:05 часов на пульт дежурного «102» поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в 29 микрорайоне.

Как было установлено, водитель Jeep Grand Cherokee при перестроении не уступил дорогу Kia Rio и совершил столкновение. По инерции была задета еще одна машина Kia Rio.

В результате аварии пострадали три человека, которые были доставлены в Мангистаускую областную многопрофильную больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

- Водитель Jeep Grand Cherokee привлечен к административной ответственности за нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, - уточнили в ведомстве.





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