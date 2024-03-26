В Актау горел балкон двухэтажного коттеджа

По сообщению пресс-службы ДЧС, информация о пожаре поступила в 18 часов 20 минут.



В микрорайоне "Самал" на втором этаже частного жилого дома произошло горение балкона. В ходе обследования установлено, что произошло горение домашних принадлежностей в прихожей 2-го этажа. Пожар происходил на площади 150 кв.м. Жертв и пострадавших нет. В 19:06 пожар был ликвидирован.



На месте происшествия были задействованы 16 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС.