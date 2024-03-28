За неделю пожарные Мангистау выезжали по тревоге 35 раз

Ночью 18 марта произошел пожар на магистральном газопроводе САЦ-4 (АО «Интергаз Центральная Азия») в Бейнеу. В результате пожара также произошло возгорание салона стоящей рядом специальной техники (экскаватор) марки Komatsu. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.На следующий день в 23:45 на территории ТОО «Кезби» в Жанаозене произошло возгорание трехтонного алюминиевого вагончика. Обошлось без пострадавших.Днем 21 марта возле дома №64 в 16 микрорайоне Актау сгорел автомобиль марки Hyundai Accent, 2013 года выпуска. Пострадавших нет.Ночью 23 марта в поселке Кызылсай произошел пожар в семикомнатном доме. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.На следующий день на территории ТОО «АктауКранТехСервис» в селе Мунайшы произошло возгорание двух генераторов возле котельной. Пострадавших нет.- не оставляйте непотушенные сигареты и спички;- следите за исправностью электрических проводов и приборов;- не перегружайте электросети;- используйте только исправное электрическое и газовое оборудование;- не оставляйте детей без присмотра дома.