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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:27

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За неделю пожарные Мангистау выезжали по тревоге 35 раз

С 18 по 24 марта в регионе произошло шесть пожаров и 12 случаев горения, 17 раз спасатели выезжали на аварийно-спасательные работы. Об этом сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
В ведомстве предоставили подробности некоторых пожаров.

За неделю пожарные Мангистау выезжали по тревоге 35 раз


Ночью 18 марта произошел пожар на магистральном газопроводе САЦ-4 (АО «Интергаз Центральная Азия») в Бейнеу. В результате пожара также произошло возгорание салона стоящей рядом специальной техники (экскаватор) марки Komatsu. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.

На следующий день в 23:45 на территории ТОО «Кезби» в Жанаозене произошло возгорание трехтонного алюминиевого вагончика. Обошлось без пострадавших.

Днем 21 марта возле дома №64 в 16 микрорайоне Актау сгорел автомобиль марки Hyundai Accent, 2013 года выпуска. Пострадавших нет.

Ночью 23 марта в поселке Кызылсай произошел пожар в семикомнатном доме. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.

На следующий день на территории ТОО «АктауКранТехСервис» в селе Мунайшы произошло возгорание двух генераторов возле котельной. Пострадавших нет.

Спасатели области напоминают о соблюдении основных требований правил пожарной безопасности:

- не оставляйте непотушенные сигареты и спички;
- следите за исправностью электрических проводов и приборов;
- не перегружайте электросети;
- используйте только исправное электрическое и газовое оборудование;
- не оставляйте детей без присмотра дома.



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