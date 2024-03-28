Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 28 Марта
+8...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.58 KZT
  • €1 = 486.94 KZT
  • 1 RUB = 4.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:02

Просмотров: 353

СМИ: Источники сообщают о задержании сотрудников полиции в Жанаозене за распространение наркотиков

Троих сотрудников дорожно-патрульной службы задержали в Жанаозене за распространение наркотиков, сообщает Telegram-канал EGOV.PRESS. В департаменте полиции Мангистауской области опровергли причастность задержанных к службе в правоохранительных органах.

Фото EGOV.PRESS в Telegram.
Как отмечает EGOV.PRESS в Telegram, из некоторых источников стало известно о задержании сотрудников ДПС в Жанаозене.

- Некоторые источники сообщают, что троих сотрудников полиции ДПС задержали в городе Жанаозен за распространение наркотиков. Пресс-службу МВД РК просим прокомментировать ситуацию, - говорится в сообщении.


В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что данные граждане не являются сотрудниками полиции.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика