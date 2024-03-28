СМИ: Источники сообщают о задержании сотрудников полиции в Жанаозене за распространение наркотиков

Фото EGOV.PRESS в Telegram.
Как отмечает EGOV.PRESS в Telegram, из некоторых источников стало известно о задержании сотрудников ДПС в Жанаозене.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что данные граждане не являются сотрудниками полиции.
- Некоторые источники сообщают, что троих сотрудников полиции ДПС задержали в городе Жанаозен за распространение наркотиков. Пресс-службу МВД РК просим прокомментировать ситуацию, - говорится в сообщении.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что данные граждане не являются сотрудниками полиции.
Оставьте свой комментарий первым.