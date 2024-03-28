В аэропорту Актау пресечены попытки незаконного вывоза около 116 тысяч долларов США

- По данным фактам были заведены административные дела по части 3 статьи 551 «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию» и наложен штраф в сумме 10 МРП (36 920 тенге). Незадекларированные доллары вернули владельцам, - сообщили в ДГД региона.



По данным ведомства, сотрудниками таможенного поста «Ауежай-Актау» в ходе таможенного контроля международных авиарейсов в направлении Грузии и Исламской Республики Иран у семи граждан Республики Казахстан были выявлены сокрытые денежные средства в общей сумме 115 770 долларов США.При этом, в ходе таможенного оформления до выявления незадекларированных денежных средств, граждане в устной форме заявляли об отсутствии необходимости декларирования наличной иностранной валюты.Руководитель таможенного поста Бахытжан Бердибеков напомнил, что согласно Указу Президента запрещен вывоз наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США. За нарушение вышеуказанной нормы предусмотрена административная либо уголовная ответственность, в зависимости от суммы.