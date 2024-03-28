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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:50

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В аэропорту Актау пресечены попытки незаконного вывоза около 116 тысяч долларов США

С начала 2024 года в международном аэропорту Актау были выявлены семь попыток контрабандного вывоза иностранной валюты. Подробности рассказали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Фото rbc.ru
По данным ведомства, сотрудниками таможенного поста «Ауежай-Актау» в ходе таможенного контроля международных авиарейсов в направлении Грузии и Исламской Республики Иран у семи граждан Республики Казахстан были выявлены сокрытые денежные средства в общей сумме 115 770 долларов США.

При этом, в ходе таможенного оформления до выявления незадекларированных денежных средств, граждане в устной форме заявляли об отсутствии необходимости декларирования наличной иностранной валюты.

- По данным фактам были заведены административные дела по части 3 статьи 551 «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию» и наложен штраф в сумме 10 МРП (36 920 тенге). Незадекларированные доллары вернули владельцам, - сообщили в ДГД региона.

Руководитель таможенного поста Бахытжан Бердибеков напомнил, что согласно Указу Президента запрещен вывоз наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США. За нарушение вышеуказанной нормы предусмотрена административная либо уголовная ответственность, в зависимости от суммы.



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