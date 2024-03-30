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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:14

Просмотров: 294

Аферистка из Актау «разводила» людей

Мошенницу задержали в Алматы. Об этом сообщает Polisia.kz.

Фото с сайта polisia.kz
Как было установлено, 57-летняя жительница Актау предлагала доверчивым гражданам купить квартиры и автомобили по цене ниже рыночной. Завладев средствами потерпевших, женщина тратила их на свои нужды.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий доказана причастность подозреваемой к трем фактам мошенничества. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанная находится под стражей, проводятся следственные мероприятия,- рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.


В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.



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