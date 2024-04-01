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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:39

Просмотров: 2693

Тренер рассказал о погибшем спортсмене в Актау

Погибший спортсмен, семнадцатилетний Канат Ахунов, являлся чемпионом мира по кикбоксингу. Тренер погибшего спортсмена Эльвин Агаев рассказал подробности трагедии.

Фото: Pixabay.com
Тренер рассказал, что семнадцатилетний Канат Ахунов являлся чемпионом мира по кикбоксингу и пришел заниматься к нему три месяца назад.

- Никому не пожелаю с таким столкнуться. Это большая трагедия. Он занимался у меня три месяца, и никогда на здоровье не жаловался. Были пропуски, но, по какой причине я, к сожалению, не знаю. Никто из его родственников со мной не связывался и не жаловался на его здоровье. Он был чемпионом мира по кикбоксингу. Ранее у него был перерыв в спорте. Прозанимавшись три месяца, он попросился принять участие в турнире. По нему было видно, он был в отличной форме, - рассказал Эльвин Агаев.


Тренер рассказал, что вчера, 31 марта, у спортсмена было отличное настроение и он готовился на победу.

- В первом бою он одержал победу над соперником досрочно. Второй бой тоже вышел, работал, но во время боя в первом раунде я обратил внимание - что-то не так. Он сказал, что его тошнит и вытащил капу изо рта. Я дал ему водички попить и полил на него водой. Перед тем, как идти на поединок на второй раунд, я у него спросил: все ли нормально и сможет ли он продолжить бой, он ответил, что все нормально. Он сделал три раза вдох-выдох и вышел на ковер. Через секунд 20–30 он упал. Упал он не от удара в живот, - рассказал тренер.

Эльвин Агаев отметил, что все спортсмены перед турнирами проходят медицинский осмотр.

- Медицинский персонал, который присутствовал на турнире, пытался помочь юноше. Скорая помощь приехала на турнир сразу после вызова, чуть позже приехала реанимационная бригада, но спасти бойца не удалось, - отметил тренер.




Напомним, трагический случай произошел 31 марта в спортивном комплексе «Батыр». 17-летний спортсмен погиб во время турнира по Nomad MMA.



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Комментарии ( 2 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 20:46
Родителям сабыр
 
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babe (Посетители) Сегодня, 17:11
Сердечный приступ и парень был просто не до обследован, жаль, очень жаль
 
 

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