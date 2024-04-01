Тренер рассказал о погибшем спортсмене в Актау

- Никому не пожелаю с таким столкнуться. Это большая трагедия. Он занимался у меня три месяца, и никогда на здоровье не жаловался. Были пропуски, но, по какой причине я, к сожалению, не знаю. Никто из его родственников со мной не связывался и не жаловался на его здоровье. Он был чемпионом мира по кикбоксингу. Ранее у него был перерыв в спорте. Прозанимавшись три месяца, он попросился принять участие в турнире. По нему было видно, он был в отличной форме, - рассказал Эльвин Агаев.

- В первом бою он одержал победу над соперником досрочно. Второй бой тоже вышел, работал, но во время боя в первом раунде я обратил внимание - что-то не так. Он сказал, что его тошнит и вытащил капу изо рта. Я дал ему водички попить и полил на него водой. Перед тем, как идти на поединок на второй раунд, я у него спросил: все ли нормально и сможет ли он продолжить бой, он ответил, что все нормально. Он сделал три раза вдох-выдох и вышел на ковер. Через секунд 20–30 он упал. Упал он не от удара в живот, - рассказал тренер.



- Медицинский персонал, который присутствовал на турнире, пытался помочь юноше. Скорая помощь приехала на турнир сразу после вызова, чуть позже приехала реанимационная бригада, но спасти бойца не удалось, - отметил тренер.



