В Актау жителей обманули на сумму более 650 миллионов тенге: задержан подозреваемый

- Проводится досудебное расследование, задержанный водворен в изолятор временного содержания. Иная информация не разглашается в интересах следствия, - сообщили в полиции.



По данным ведомства, задержанный мужчина незаконно продавал квартиры в одном из строящихся многоэтажных жилых комплексов в 17 микрорайоне.Обманным путем подозреваемый, по данным полиции, завладел денежными средствами на сумму более 650 млн. тенге.