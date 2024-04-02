Жаркие будни: о самых крупных пожарах недели рассказали спасатели Мангистау



«Общая площадь коттеджа - 700 кв.м. Площадь горения - 100 кв.м. Пострадавших нет», - сообщили спасатели.

«В 12 часов 26 минут по адресу Мунайлинский район, поселок Кызыл-Тобе в жилом массиве Кызыл Тобе-2 во дворе дома произошло возгорание двухкомнатной бани, пристроенной к времянке. Общая площадь - 100 кв.м. Площадь горения - 20 кв.м. Пострадавших нет», - рассказали в пресс-службе департамента.

«Спасатели с помощью автолестницы вошли в квартиру и открыли входную дверь. Обнаружили двухлетнего ребенка и передали его родителям», - рассказали в ведомстве.

Так, в период с 25 по 31 марта 2024 года подразделениями Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области осуществлен 21 выезд по тревоге. Из них 4 - на пожары, 12 - на случаи горения и 5 - на проведение аварийно-спасательных работ.Одним из самых крупных пожаров недели стало возгорание спальни и гардероба на втором этаже в коттедже. ЧП произошло 26 марта в 18 часов 12 минут в микрорайоне «Самал-2» областного центра.В субботу, 30 марта, в 11 часов 3 минуты в селе Бейнеу на улице Кожакелды во дворе дома произошло вохгорание автомобиля Toyota Alphard, 2004 года выпуска. По сведениям пожарных, в результате инцидента никто не пострадал. Причины и ущерб устанавливаются дознавателем.В воскресенье, 31 марта, еще один крупный пожар произошел днем в частном секторе в Мунайлинском районе.В четверг, 28 марта, поступил вызов о запертом в квартире ребенке. ЧП произошло в 20 часов 34 минуты в 47 доме 28 микрорайоне Актау.- не оставляйте непотушенные сигареты и спички;- следите за исправностью электрических проводов и приборов;- не перегружайте электросети;- используйте только исправное электрическое и газовое оборудование;- не оставляйте детей без присмотра дома.