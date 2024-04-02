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ЛАДА.kz » Происшествия

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 12:47

Просмотров: 20

Жаркие будни: о самых крупных пожарах недели рассказали спасатели Мангистау

Горящая баня, полыхающий коттедж и спасение детей из закрытой квартиры. Группа по связям с общественностью службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области подвела итоги прошедшей недели.

фото пресс-службы ДЧС Мангистауской области
Так, в период с 25 по 31 марта 2024 года подразделениями Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области осуществлен 21 выезд по тревоге. Из них 4 - на пожары, 12 - на случаи горения и 5 - на проведение аварийно-спасательных работ.

Одним из самых крупных пожаров недели стало возгорание спальни и гардероба на втором этаже в коттедже. ЧП произошло 26 марта в 18 часов 12 минут в микрорайоне «Самал-2» областного центра.

«Общая площадь коттеджа - 700 кв.м. Площадь горения - 100 кв.м. Пострадавших нет», - сообщили спасатели.


В субботу, 30 марта, в 11 часов 3 минуты в селе Бейнеу на улице Кожакелды во дворе дома произошло вохгорание автомобиля Toyota Alphard, 2004 года выпуска. По сведениям пожарных, в результате инцидента никто не пострадал. Причины и ущерб устанавливаются дознавателем.

Жаркие будни: о самых крупных пожарах недели рассказали спасатели Мангистау



В воскресенье, 31 марта, еще один крупный пожар произошел днем в частном секторе в Мунайлинском районе.

«В 12 часов 26 минут по адресу Мунайлинский район, поселок Кызыл-Тобе в жилом массиве Кызыл Тобе-2 во дворе дома произошло возгорание двухкомнатной бани, пристроенной к времянке. Общая площадь - 100 кв.м. Площадь горения - 20 кв.м. Пострадавших нет», - рассказали в пресс-службе департамента.


В четверг, 28 марта, поступил вызов о запертом в квартире ребенке. ЧП произошло в 20 часов 34 минуты в 47 доме 28 микрорайоне Актау.

«Спасатели с помощью автолестницы вошли в квартиру и открыли входную дверь. Обнаружили двухлетнего ребенка и передали его родителям», - рассказали в ведомстве.


Огнеборцы области напоминают о соблюдении основных требований правил пожарной безопасности:

- не оставляйте непотушенные сигареты и спички;

- следите за исправностью электрических проводов и приборов;

- не перегружайте электросети;

- используйте только исправное электрическое и газовое оборудование;

- не оставляйте детей без присмотра дома.



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