За повреждение дороги оштрафовали владельца авто в Актау

фото ДП Мангистауской области
Автор ролика на странице @podslushano_aktau12 сообщил, что инцидент произошел в 18А микрорайоне Актау. Там ведется строительство школы.
«Большой автомобиль заливал жидкость и повредил дорогу», - сообщается в описании к видео.
Личность водителя установили полицейские. На 45-летнего гражданина составлен административный протокол по статье 505 КоАП РК.
«Большой автомобиль заливал жидкость и повредил дорогу», - сообщается в описании к видео.
Личность водителя установили полицейские. На 45-летнего гражданина составлен административный протокол по статье 505 КоАП РК.
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