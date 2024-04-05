Порядка 200 автомобилей ждут открытия подтопленной трассы Актау - Атырау со стороны Мангистауской области

«В Бейнеу где-то 50 фур и 50 легковых. В опорном около 40 фур и 50 легковых машин. Сейчас перелив идет между Кульсары и Доссором. Мы задерживаем технику, потому что очень большое скопление в Кульсарах», - сообщили в организации.



По состоянию на 5 апреля 2024 года в 09:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на шести участках общей протяженностью 3280 метров в трех областях (Атырау, Костанай, СКО).Видео размытой дороги и ожидающих проезда машин было снято с помощью дронов.По информации АО НК«КазАвтоЖол», ограничение движения распространяется на восьми автодорогах республиканского значения в шести областях (Актобе, Атырау, Костанай, Павлодар, Мангистау, СКО) на протяженности 398 км.На данный момент на республиканских дорогах задействовано 285 единиц техники и 312 человек.