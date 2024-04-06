Из Кулсары в Мангистау эвакуированы около 5 тысяч жителей

- По состоянию на 02.30 часов 06.04.2024 года из г.Кульсары и населенных пунктов Жылыойского района Атырауской области эвакуировано в Мангистаускую область 4523 человек, в том числе 214 детей, которые расселены в 6 пунктах временного размещения (217 человек, в том числе 125 детей) и по частным домам среди родственников и знакомых (4306 человек, в том числе 89 детей). Всего по области приведены в готовность для приема эвакуированного населения 201 пункт временного размещения вместимостью 83 042 человека. Эвакоприемные мероприятия продолжаются, - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистау.

- Ведутся взрывные работы в дельте реки Жем для увеличения пропускной способности течения воды, а также берегоукрепительные работы. Уложено 45 452 мешкотар - 174 тысячи тонн инертного материала в городе Кульсары. Ведутся работы по оказанию помощи населению, привлечены около 4 тысяч волонтеров, в том числе 100 человек из села Бейнеу Мангистауской области, - сообщает ведомство.

- Из-за подъема уровня воды в реке Жем произошел перелив на 103-104 км автодороги республиканского значения «Доссор-Кульсары-Актау» Жылыойского района. Участки п.Доссор – г.Кульсары закрыты для всех видов автотранспорта. Организовано дежурство, установлены предупреждающие знаки. В Жылыойском районе объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба, - сообщает МЧС.

Всего, по данным ведомства, в Мангистау для приёма граждан из соседних регионов открыты более двухсот эвакуационных пунктов, которые рассчитаны на 83 тысячи человек.Как сообщает МЧС, в связи с обильным поднятием уровня реки Жем со стороны Уилского района Актюбинской области создалась угроза подтопления города Кульсары. Подтоплены 630 жилых домов в Кульсары.В аварийно-спасательных работах задействованы 347 человек, 148 единиц техники, 3 плавсредства, сотрудники ДЧС, местные исполнительные органы, департамент полиции, военнослужащие, 4640 человек волонтеров и местных жителей.