Житель Актау попал под арест за распитие алкоголя в подъезде

Фото с сайта stolicaonego.ru
Жителя Актау привлекли к ответственности за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в одном из подъездов дома №24 в 26 микрорайоне. Стоит отметить, что в течение года мужчина уже отвечал по закону за распитие спиртных напитков в общественных местах.
Нарушителя признали виновным по части 3 статьи 440 КоАП РК и наложили административное взыскание в виде ареста на трое суток.
Постановление суда вступило в законную силу.
Нарушителя признали виновным по части 3 статьи 440 КоАП РК и наложили административное взыскание в виде ареста на трое суток.
Постановление суда вступило в законную силу.
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