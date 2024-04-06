Житель Актау попал под арест за распитие алкоголя в подъезде

Жителя Актау привлекли к ответственности за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в одном из подъездов дома №24 в 26 микрорайоне. Стоит отметить, что в течение года мужчина уже отвечал по закону за распитие спиртных напитков в общественных местах.



Нарушителя признали виновным по части 3 статьи 440 КоАП РК и наложили административное взыскание в виде ареста на трое суток.



Постановление суда вступило в законную силу.