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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:03

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Сотрудниками КНБ могут представляться мошенники в Мангистау

В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана рассказали, как поступать в подобных случаях.

Фото с сайта aktobetimes.kz
В ведомстве сообщили, что в последнее время участились инциденты, когда телефонные мошенники представляются своим жертвам сотрудниками КНБ.

Злоумышленники просят граждан оказать содействие в проведении финансовых операций, целью которых в действительности является незаконное завладение денежными средствами.

- В рамках исполнения служебных обязанностей сотрудники КНБ не имеют полномочий предлагать гражданам оформление кредита, перевод денежных средств и совершение иных финансовых операций. При поступлении подозрительных телефонных звонков и сообщений, в том числе через социальные сети, рекомендуем обращаться в органы полиции, - сообщили в пресс-службе КНБ РК.



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