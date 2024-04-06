Сотрудниками КНБ могут представляться мошенники в Мангистау

- В рамках исполнения служебных обязанностей сотрудники КНБ не имеют полномочий предлагать гражданам оформление кредита, перевод денежных средств и совершение иных финансовых операций. При поступлении подозрительных телефонных звонков и сообщений, в том числе через социальные сети, рекомендуем обращаться в органы полиции, - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

В ведомстве сообщили, что в последнее время участились инциденты, когда телефонные мошенники представляются своим жертвам сотрудниками КНБ.Злоумышленники просят граждан оказать содействие в проведении финансовых операций, целью которых в действительности является незаконное завладение денежными средствами.