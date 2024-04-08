За семь дней полиция Актау выявила 1917 нарушений правил дорожного движения



- Привлечены к ответственности 11 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 234 автотранспортных средства закрыто на штрафстоянку, - сообщили в пресс-службе полиции.

- Операторы сети «102» приняли 5347 обращений различного характера. В поле зрения «Сергек» попали 6127 водителей. С помощью комплекса «Кибершериф» к ответственности привлечено 1049 водителей. Через приложение «Қорғау - опасный водитель» выявлено 460 автовладельцев, допустивших нарушения, - подытожили в полиции региона.

- За нахождение вне жилища в ночное время несовершеннолетних подростков оштрафовано 175 законных представителей, - рассказали в ведомстве.





По данным ведомства, с 1 по 7 апреля в Актау полицией выявлено 1917 нарушений правил дорожного движения.Сотрудниками центра оперативного управления через камеры видеонаблюдения зарегистрировано 660 административных правонарушений.Кроме того, участковыми инспекторами полиции за семь дней составлены административные протоколы в отношении 107 граждан, нарушивших тишину, также 112 правонарушителей, употреблявших алкоголь в общественных местах.