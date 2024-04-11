Ущерб в 4 миллиарда: из Азербайджана в Актау экстрадирован руководитель преступной группы  





В период с 2016-2018 годы подозреваемый непосредственно руководил преступной группой, которая занималась контрабандным ввозом в Казахстан товаров народного потребления, кроме того, уклонялся от уплаты таможенных платежей и налогов. В результате указанной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 4 миллиардов тенге.После совершения преступлений он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.Позже подозреваемый был установлен на территории Азербайджана.Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о его выдаче.В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Актау.За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.Стоит отметить, что в декабре 2019 года судом Мангистауской области 12 лиц, причастных к деятельности этой же организованной преступной группы, уже осуждены к различным видам наказаний.