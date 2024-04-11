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ЛАДА.kz » Происшествия

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 10:36

Просмотров: 1032

Ущерб в 4 миллиарда: из Азербайджана в Актау экстрадирован руководитель преступной группы  

Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Азербайджана экстрадирован гражданин для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство организованной преступной группы, сообщает телеграм-канал Генеральной прокуратуры Казахстана.

стоп-кадр из видео
В период с 2016-2018 годы подозреваемый непосредственно руководил преступной группой, которая занималась контрабандным ввозом в Казахстан товаров народного потребления, кроме того, уклонялся от уплаты таможенных платежей и налогов. В результате указанной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 4 миллиардов тенге.

После совершения преступлений он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

Позже подозреваемый был установлен на территории Азербайджана.



Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о его выдаче.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Актау.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Стоит отметить, что в декабре 2019 года судом Мангистауской области 12 лиц, причастных к деятельности этой же организованной преступной группы, уже осуждены к различным видам наказаний.



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