Караван фур сняли у порта Курык в Мангистау

«Их тоже, видимо, информировали, что в порту столпотворение. И вот, они тоже убедились, что на объекте все тихо, и все в рамках правового поля и безопасности движения», - рассказал наш источник.

По полученной информации, ситуация произошла днем. У водителей нескольких фур из Узбекистана произошел конфликт с работниками порта по поводу заезда на паром.В настоящее время ситуация разрешена и в порту все спокойно.Сотрудники порта, находящиеся на месте, сняли новые кадры, на которых запечатлели очередь из фур, которые ожидают погрузки и отправки в Азейрбаджан.Также стало известно, что в порт с проверкой приезжали представители Комитета транспортного контроля.