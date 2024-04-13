Житель села Кызылтобе взял «Playstation-5» во временное пользование и заложил в «Актив ломбард»

- Потерпевший примирился с подсудимым, так как причиненный ущерб был полностью возмещен, вследствие чего не имеет к подсудимому претензий, и просил освободить его от уголовной ответственности в порядке медиации, - сообщает пресс-служба суда.

В Мунайлинском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении жителя селя Кызылтобе. Подробности сообщает пресс-служба Мунайлинского районного суда.Как установлено судом, подсудимый, встретившись на территории аула Кызылтобе с потерпевшим, взял во временное пользование на три дня за 12 000 тенге игровую приставку «Playstation-5» и джойстик, принадлежащие потерпевшему, после чего заложил их за 130 000 тенге в «Актив ломбард», а вырученные деньги потратил на свои нужды.В результате этого причинил потерпевшему материальный ущерб на 350 000 тенге.Постановлением указанного суда уголовное дело в отношении подсудимого, совершившего преступление, предусмотренное частью 1 статьи 190 УК, было прекращено в порядке медиации на основании части 1 статьи 68 УК в связи с примирением подсудимого с потерпевшим и возмещением ущерба в полном объеме, он освобожден от уголовной ответственности.