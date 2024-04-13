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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:04

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Пограничника из Мангистау уличили в воровстве дизтоплива

Старший сержант Берик Нурсагатов, начальник пункта маневренного базирования «Абай» первого дивизиона береговой охраны департамента погранслужбы КНБ по Мангистауской области действовал в сговоре с Тимуром Сулейменовым, капитан-лейтенантом, командиром пограничного сторожевого корабля «Барс». Дизельное топливо они воровали с марта по апрель 2023 года, передает информационное агентство ТОО «Ratel Media».

Фото с сайта postavcom.ru
Схема двух пограничников была простой. Заступая на боевое дежурство на пограничном сторожевом корабле, в нарушение приказа Тимур Сулейменов менял маршрут, приплывал в пункт маневренного базирования «Абай» и там сливал с погранкорабля дизельное топливе, которое Берик Нурсагатов потом продавал. Следствие установило, что таким образом было похищено 14 329,5 литров дизтоплива. И ещё было топливо, как сказано в приговоре, «в неустановленном следствием объёме».

Когда в КНБ поступила информация, что пограничники приворовывают, за ними установили наблюдение. Кстати, с заявлением о том, что с боевого корабля незаконно сливают топливо, обратился боцман судна. Именно он потом помогал оперативникам фиксировать преступные действия командира. Как он потом говорил в суде, всему личному составу было известно, что корабль отклонялся от курса во время дежурства и заходил в пункт маневренного базирования «Абай» незаконно, однако люди боялись не выполнить приказ из страха потерять работу. О том, сколько топлива каждый раз воровали Берик Нурсагатов и Тимур Сулейменов, можно судить по показаниям боцмана в суде. К примеру, он рассказывал, что во время выхода на дежурство на корабле было 16 тонн топлива, а к концу дежурства - одна тонна.

В тот период, когда корабль незаконно сливал топливо, оперативному дежурному докладывалось, что судно несёт боевое дежурство по охране госграницы, и давались ложные координаты корабля. Стоимость украденного пограничниками дизтоплива, которую смогло доказать следствие, составила 3 416 268,84 тенге. Этот ущерб, как сказано в приговоре, возместил экипаж корабля по своей инициативе. Берик Нурсагатов и Тимур Сулейменов настаивали на своей невиновности. Берик Нурсагатов утверждал, что ему надо было проверить клапан баржи, который давал течь, и поэтому он просил Тимура Сулейменова заехать и слить топливо, которое потом обратно закачали на корабль. Также он сливал топливо из баржи в гражданские машины - тоже для того, чтобы проверить клапан. Потом это топливо, по его словам, заливалось обратно в баржу. Порою, признавал Нурсагатов, он давал топливо в долг водителям невоенных машин. Но начальству об этом не докладывал. Суд не поверил словам Берика Нурсагатова и Тимура Сулейменова и приговорил каждого к трем годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.



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